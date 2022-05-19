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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert cevap! Atatürk'ün Samsun'a çıkışına soykırım demişlerdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert cevap! Atatürk'ün Samsun'a çıkışına soykırım demişlerdi

Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'u Sözde Pontus Soykırımı olarak anması nedeniyle kışkırtıcı mesajlarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz.

Akıldışı çarpıtma
Yunan makamlarının tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır.

Gerçekleri hatırlamaları yararlarına olacaktır
Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır.

Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

Yunanistan'ın sözde soykırım iddiası

“Yunan Hükümeti 24 Şubat 1994’te, 19 Mayıs’ın ‘Pontus Soykırımı’ için bir anma günü olacağı yönünde bir karar kabul etti. Bu husustaki öneri, 1992 yılında Yunanistan’ın siyasi gündemine o dönemde ana muhalefet lideri olan Andreas Papandreu tarafından getirildi. 19 Mayıs’ın, sözde ‘Pontus Rum Soykırımı’ olarak adlandırılan anma günü olması önerildi. Andreas Papandreu Başbakan olduğunda önerisini Parlamentoya getirdi ve Yunan Parlamentosu, 19 Mayıs’ı ‘Pontus Rumlarının Soykırımını’ anma günü ilan eden bir yasayı kabul etti.” 

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