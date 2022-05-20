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İBB çalışanı işçiler ısınmak için ateş yaktı doğalgaz borusu alev aldı!

BEYLİKDÜZÜ'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı! İBB çalışanları cadde üzerinde çalışma yaparken ısınmak için ateş yaktı bu sırada doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle alevler bir anda büyüdü.

Beylikdüzü’nde altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğalgaz borusu bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan ekipler, ısınmak için ateş yaktı. Çalışmalar sırasında doğalgaz borusunda yaşanan hasar nedeniyle, işçilerin yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

İşçilerin ihmalkarlığı bu kadarına da pes dedirtirken, olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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