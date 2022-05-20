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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para konusunda çalışmaların sürdüğünü ve adımların atılacağını açıkladı. Erdoğan, "Benim kanaatimi soracak olursanız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. 

Kripto paralar ile ilgili görüşü ve Elon Musk ile görüşmesinin detayları sorulan Erdoğan, Musk ile daha çok uzaya gönderecekleri uzay aracı ile alakalı konuyu görüştüklerini belirterek, "O konuda müşterek hareket edebiliriz şeklinde bir yere vardık." dedi.

"Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum"
Erdoğan, "Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Mecliste bunun müzakeresi yapılıp ona göre adımlarımızı atacağız. Doğrusu benim kanaatimi soracak olursanız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Yani birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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