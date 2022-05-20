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HDP

HDP'li Pervin Buldan canlı yayında Kürtçe şarkı söyledi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi ve katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke'yi söyledi.

Şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser, belediye tarafından iptal edilmişti. Konserin iptal edilmesinin ardından muhalefet partilerinden karara tepkiler gelmişti.

Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği Kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.

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