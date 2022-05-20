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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiki İstanbul Büyükşehir yönetiminin böyle bir hizmeti var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’a yakışır bir fetih şenliğini bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapacağız” dedi. Darülaceze için Belediye Başkanlığı döneminde yapıklarını hatırlatan Erdoğan, "İstabul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi ile ilgili olarak, 'Bittiğinde dünyada tek örneği olacak.' dedi. Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarının bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

- Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz belediye başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temeli atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor.

Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın
- Tabi bir şeyi sormam lazım İstabul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yap yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz.

- Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok!

- Bakın burada şimdi yatay mimari anlayışı ile inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan bine yakın sakini ile insanımıza hizmet verecektir.

- İnanarak söylüyorum ki Darülaceze hizmet şehri dünyada bu işin tek örneği olacaktır. Şu dünyayı tanıdıysam ülkemiz gibi tek örnek yok.

- Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli kısmının yüksek gelirli çocuklara sahip olması düşündürücüdür. Büyük ailelerin azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar, daha ileri gidiyorum ana karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz ailedeki temellerin üzerinde gider.

- Önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden birini ailelerimizin güçlendirilmesini koyuyoruz. Köklerimizle bağımızı koparmayacağız.

Fetih Şenliklerini hep birlikte Atatürk Havalimanı'nda yapacağız!
- İstanbul’a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı’nda hep birlikte yapacağız.

- Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. İnşallah bu örnek projenin açılışını da birlikte yapacağız.

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