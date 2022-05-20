Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlenip bardağı fırlattı

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, haber sunduğu sırada sinirlenerek önce kalem fırlattı ardından masada duran bardağı kırdı. Fırlattığı bardağın suyu kameralara gelen Tepeli'nin hareketleri izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Selçuk Tepeli hafta içi her akşam saat 19.00'da FOX Ana Haberi sunmak için ekranların karşısına geçiyor. Haberleri sunuşunun yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Tepeli bu akşamki yayında izleyenleri şoke etti.

Bardak havada uçuştu

"Tapusunu alamayan köylüler" haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen Tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı.

Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara geldi. İzleyicilerin de şaşkınlığa uğradığı anların ardından reji diğer haber geçti. Tepeli dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam etti.