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DÜNYA

Rusya'nın dehşet veren Buça'daki sivil katliamının görüntüleri çıktı

Rus askerlerinin dehşet veren Buça'daki sivil katliamının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukraynalı tutsakların bir elleriyle önlerindeki kişinin kemerini, diğer elleriyle başını tutttuklarını gösteriyor.

Rus askerleri, 4 Mart'ta bir Kiev banliyösünde en az 8 Ukraynalı sivili infaz etti. Görüntüleri The New York Times, yayınladı.

The New York Times (NYT) tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve görüntüler, Rus askerlerinin 4 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınındaki Buça'da 9 Ukraynalı sivili öldürdüğünü gösterdi.

Görüntülerde, Ukraynalı tutsakların bir elleriyle önlerindeki kişinin kemerini, diğer elleriyle başını tutttuklarını gösteriyor. Gazetenin bildirdiğine göre, sivillerin ölmeden önceki son anlarını ortaya koyan görüntüler, Rusya'nın işlediği savaş suçlarına dair kanıtlara yenilerini ekliyor.

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