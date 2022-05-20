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POLİTİKA

Binali Yıldırım'a Konya'da 20 yıllık AK Partili'den ekonomi tepkisi! 'Millet vallahi perişan'

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a "20 yıldır AK Parti'ye oy veriyorum" diyen bir vatandaş, "Bir AK Partili olarak söylüyorum, millet vallahi perişan. Şu ekonomiye bir el atın" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir AK Partili'nin ekonomi konusundaki serzenişiyle karşılaştı. Cihanbeyli Belediyesi'nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesiyle yapmış olduğu arazi ve arsa düzenlemeleriyle ilgili Konyalılarla bir araya gelen Binali Yıldırım'a, 20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir Konyalı sitem etti.

'Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık! Millet perişan'
Ekonomiden dert yanan Konyalı, Yıldırım konuşmasını sürdürürken bir anda araya girerek, "Başkanım, ekonomi ekonomi… Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum, şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık. Vallahi millet perişan" ifadelerini kullandı.

4 bin lira maaşla bu arsaların parasını ödeyemeyiz!
Bu arada başka bir yurttaş da "Biz 4 bin lira maaşla bu arsaları biz ödeyemeyiz, o zaman gelecek belediye bizden alacak" dedi. Yıldırım yurttaşın "Ekonomiye el atın" tepkisine, "Atıyoruz, merak etmeyin" ifadeleriyle karşılık verdi.

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