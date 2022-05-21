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 Taksi ücretini beğenmeyen kadın, plakayı söküp şoföre vurdu! O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt’ta taksimetre ücretine itiraz eden kadın ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü tartışma başlatan yolcu, ardından aracın plakasını sökerek taksi şoförüne saldırdı. Öfkeli kadın zorlukla sakinleştirilirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün 12.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, taksiye binen yolcular taksimetre ücretinin fazla olduğunu söyleyerek şoförle tartışmaya başladı. Taksicinin yolculara ücretin normal olduğunu, isterlerse polisi çağırabileceklerini söylemesi üzerine ortalık karıştı.

Öfkeden deliye dönen kadın, aracın plakasını sökerek taksiciye saldırdı. Erkek yolcunun araya girmesine de aldırmayan kadın, ambulansa bindi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşen kadın, daha sonrasında polis aracına binerek karakola gitti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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