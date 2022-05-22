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Marmara'da uzun yıllardır görülmemişti! Yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülmeyen ahtapot, dil balığı, gorgon mercanı ve bazı kalamar türlerinin son dönemde görülmeye başlandığını belirten uzmanlar, alınan tedbirlerin, etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın ardından bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlandı, ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, alınan tedbirlerin ardından Marmara Denizi'nde bazı türlerin yeniden görülmeye başlandığını ifade etti.

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