BIST 2.372
DOLAR 15,92
EURO 16,86
ALTIN 943,86
MEDYA

Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 44. bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 26 Mayıs 2022 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan dünyalar güzeli genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatayspor geriye düştüğü maçta Giresunspor'u farklı geçti
Hatayspor geriye düştüğü maçta Giresunspor'u farklı geçti
İtalya'da 11 yıl sonra Milan şampiyon oldu! İbrahimovic detayı dikkat çekti
İtalya'da 11 yıl sonra Milan şampiyon oldu! İbrahimovic detayı dikkat çekti
Türkiye 22 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 22 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Balotelli 5 golle yıldızlaştı! Adana Demirspor konuk ettiği Göztepe'yi çok farklı geçti
Balotelli 5 golle yıldızlaştı! Adana Demirspor konuk ettiği Göztepe'yi çok farklı geçti
İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı
İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı
Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı
Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız