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Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya uyarı: Ortalığı karıştırma! O anlar kayıtta

Diyarbakır'da bir pazarcı, ucuza ürün sattığı için pazarın dernek yetkilisi tarafından "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede, ucuza satıp ortalığı karıştırma" sözleriyle uyarıldı.

Diyarbakır’da bir pazarcının uygun fiyata ürün sattığı için azar işittiği video gündeme oturdu. 

Sosyal medyada yayınlanan videoda, pazarda uygun fiyata ürün satan esnaf, kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisine şunları söyledi:

"Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"

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