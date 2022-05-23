Mini etekle dans şov! Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusu Meli Bendeli Armağan Çağlayan'ı ağlatmıştı

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini almıştı. TİkTok paylaşımlaroyla dikkat çeken Bendeli, mini etekli dansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncuya yorum yağdı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen, "O hüzünlü gülüşüne ölünür", "Yüreği güzel Melim" yorumları dikkat çekti.



Ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'la röportajında "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi. Meli Bendeli'nin TikTok videosunda 'Unutamadım' şarkısını dinlemesi akıllara bu açıklamayı getirdi.