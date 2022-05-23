Dişleriyle eşinin jartiyerini çıkardı! Düğünde herkesi şaşırtan anlar: Travis Barker Kourtney Kardashian evlendi

Geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'da görkemli bir düğün yaptı. Akıma uyan Barker, düğünde ağzıyla Kourtney'in jartiyer çıkardı. İkilinin o anları ise kameralara yansıdı.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde resmen evlendi. Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde de görkemli bir düğün yaptı. 43 yaşındaki şov yıldızı Kourtney Kardashian, düğününde vücudunu saran beyaz mini bir gelinlik giydi. Ünlü ismin uzun dini motifler içerek duvağı da törene damga vurdu. Kardashian, gecenin ilerleyen dakikalarında da siyah bir elbise tercih etti.



46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir düğün adeti olan jartiyer çıkarma yapan Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı.