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Abdurrahman Dilipak'tan 'AK Parti içindeki AKP'liler' çıkışı!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti içindeki "AKP'lileri topa tutup uyardı: "AK Parti’nin vitrinindeki bir takım, ‘AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AKP’liler' ortalıkta dolaşıp millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor."

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingindeki kalabalıkla ilgili Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan olay çıkış geldi. "CHP’nin son mitingi, bir organizasyon başarısı kadar AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur" diyen Dilipak, "AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AKP’liler" uyarısı yaptı!

AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur!
AK Parti’nin seçim sonrası dövünmemek için, geçen Ankara-İstanbul seçimlerinden çıkan sonuçtaki dersi iyi çalışması gereğini yazan Dilipak “CHP’nin son mitingi, bir organizasyon başarısı kadar AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur. Yenikapı’da Kafkas halkları vardı ve güvenlik oraya da ağırlık vermişti.” diye yazdı. 

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