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Cüretkar dansıyla genç kızlara meydan okudu! Tuğba Ekinci siyah mayosuyla şov yaptı

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, sahneye siyah mayolu kıyafetiyle çıktı. Fiziğiyle genç kızlara meydan okuyan ünlü isim, cüretkar dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar önce çıkardığı O Şimdi Asker şarkısıyla müzik piyasasına adını yazdıran Tuğba Ekinci, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, siyah mayolu bir kıyafet tercih etti. Sosyal medya hesabından sık sık gündemdeki konularla ilgili paylaşımlar yapan 44 yaşındaki ünlü isim, son olarak mayolu kıyafetiyle sahnede yaptığı cüretkar dans videosunu yayınladı. Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle de adından söz ettirdi.

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