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Kazılmış mezar görünce öyle bir tepki verdi ki Twitter yıkıldı! Bülent Ersoy'un endişeli sözleri şaşırttı

Bülent Ersoy'un babasının cenazesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırmış, bir süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Bülent Ersoy'un babasının cenazesinde çekilen görüntüleri 7 ay sonra yeniden gündeme geldi.

Kazılan mezarı göstererek yanındaki kişiye 'Çok dar değil mi?' diye soran ve 'Standart' cevabını alan Ersoy 'E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki' dedi. Diva "Seninkini daha büyük yapacağız" yanıtı karşısında sessiz kaldı. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada TT oldu.

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