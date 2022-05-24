Ali Koç Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ'nün bankası Bank Asya'dan aldığı krediyi sorunca...

Ali Koç'un Beyaz TV'deki Derin Futbol canlı yayını gündemin ilk sırasına oturdu. O canlı yayında Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ'nün bankası Bank Asya'dan aldığı krediyi sordu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın terlediği anlar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'Deki Derin Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı'ya adeta bitirdi. FETÖ'nün Fenerbahçe operasyonunun konuşulduğu anlarda Ali Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem…” ifadelerini kullandı. Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım’ı o dönemde örgüte karşı çıkmadığını dile getirince stüdyo karıştı. “Bir daha Aziz Yıldırım’ın adını ağzına almayacaksın” diyen Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fethullah Gülen cemaati ile içli dışlı olduğu dönemi masaya taşıdı. Ali Koç golü de FETÖ'nün bankası BANK Asya kredisi ile attı. Rasim Ozan Kütahyalı'ya Bank Asya'dan aldığı krediyi sordu. Rasim Ozan Kütahyalı kredi aldığını itiraf ederken, FETÖ için ön saflarda olduğunu da itiraf etti.