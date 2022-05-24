Celal Şengör Hazreti Musa diye biri yok Hz. İbrahim masal! Fatih Altaylı Celal girme dedi ama...

TEKE Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, Hz. İbrahim ve Hz Musa iddiasıyla olay oldu. Celal Şengör, Hazreti İbrahim tarihte var olmadığını, Hazreti Musa'nın da masal olduğunu öne sürdü. Şengör'e göre 3 büyük din kitabı da

Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Türk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Celal Şengör'ün sosyal medyanın gündemine oturan açıklamaları ise iki büyük peygambere ilişkin oldu. Celal Şengör, tarihte Hazreti İbrahim diye birinin olmadığını 'bunun masal olduğunu" iddia etti. Tevrat, İncil ve Kur'anı Kerim için '3 tane kutsal kitap denilen' diyerek alaycı bir kullanan Celal Şengör'ü Fatih Altaylı 'İstersen Celal şen bu konuya hiç girme' diyerek durdurmaya çalıştı. Ancak Celal Şengör 'Hayır bu önemli' diyerek Celal Şengör'e göre Hz. Musa diye birisinin de hiç olmadığını söyledi. Celal Şengör, üç büyük dinin; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamın da din geleneğinden türemiş bir branş olduğunu da iddia etti.

Celal Şengör'ün 2 büyük peygamber ve 3 büyük dinle ilgili sözleri şöyle:

-Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı.