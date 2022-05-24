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Mustafa Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin İYİ Parti ve HDP ziyaretlerine tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin İYİ Parti ve HDP ziyaretlerine tepki

 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İYİ Parti ve HDP ziyaretlerine ilişkin, "Türkiye demokrasisine Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine asla izin vermeyiz. Bizim demokrasimize sadece yurttaşlarımız müdahale edebilir." dedi.

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Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, 9 Nisan'da "af" çağrısına başladığını anımsatarak, "Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

Sarıgül, gazetecilerin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in, İYİ Parti ve CHP ziyaretlerine ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz"
"Amerikan Büyükelçisinin bir ziyareti varsa bütün siyasi partileri ziyaret etmesi lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bir açıklamasında, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek lazım' diyor. Biz, Türkiye'de iktidara aday bir siyasi partinin mensupları olarak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye demokrasisine Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine asla izin vermeyiz. Bizim demokrasimize sadece yurttaşlarımız müdahale edebilir. Dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa bilin ki oranın arkasında Amerika vardır. Şunu ifade edeyim ki biz TDP olarak Amerika'ya hiç güvenmiyoruz, sadece Türk halkına güveniyoruz. Amerika'ya güvenen politikacılara diyorum ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz."

Mustafa Sarıgül, daha sonra beraberindekilerle Siverek Belediyesini ziyaret etti.

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