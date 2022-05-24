Pahalı diye karpuz alamıyorsanız karpuz ekin! AK Partili bazı isimler nerede yaşıyorlar acaba!

AK Parti AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'in "60 yaşındaşım pazarda dilimle karpuz satıldığını gördüm" eleştirisine verdiği cevap olay oldu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Yılmazer'in bu tavrını yorumluyor...

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Hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın belini biraz daha bükerken, AK Partili isimlerden vatandaşa “porsiyonları küçültün” “şükredin” gibi önerilerin ardından yeni bir öneri daha geldi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, sosyal medya hesabından pazarda olduğunu gösteren bir fotoğraf kullanarak “Bağlıca’da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine” açıklamalarıyla bir paylaşım yaptı.

Bu açıklamaya cevap olarak ise bir vatandaş “60 yaşındayım, Karpuzu dilimle satışını gördük ya . Bize masal anlatmayın” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Yılmazer vatandaşa şöyle dedi: “Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela...”

Yılmazer, kendisini eleştiren bir başka takipçisine ise "Tatava yapmayın burada. Hadi işine” diye fırça attı...

Mehmet Yılmazer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, "Trollük yapanları makaraya aldım" savunması yaptı.

Ben de AK Partili Yılmazer'in tavsiyesine uydum, bahçeye kavun karpuz, domates, patlıcan, biber ne varsa ektim...

Peki ya bunları ekecek yeri olmayan ne yapsın bu pahalılığı...

Hadi ekecek yeri olmasına rağmen bunları ekecek parası olmayan ne yapsın?..

Bunlar nerede yaşıyorlar ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne deyip, ne yapıyor, bazı AK Parti yöneticileri ne yapıp ne konuşuyor bakar mısınız!...

Bu kafayla, bu ağızla mı sokakta vatandaştan AK Parti için oy isteyeceksiniz...