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Rasim Özan Kütahyalı'dan olay paylaşım! Ali Koç'a seslendi: Doktor bu neeee?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FETÖ sözcüsü olmakla suçladığı yazar Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabında Koç Holding'in 2013'te Gülen Cemaati'nin 11. Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olmasını gündeme getirdi.

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Beyaz TV'de ekranlara gelen "Derin Futbol" programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç-Rasim Ozan Kütahyalı kavgasının yankıları sürüyor.

Ali Koç, Kütahyalı'nın Fethullah Gülen cemaati ile içli dışlı olduğu dönemi masaya taşıdı. Ali Koç, Kütahyalı'ya Bank Asya'dan aldığı krediyi sordu.

Ali Koç, Kütahyalı'ya "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Kul hakkı yedin, bu senin alnından silinmeyecek. İnşallah Allah basından senin gibileri temizler" sözleriyle tepki gösterdi.

Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem…” ifadelerini kullandı. 

Kütahyalı'nın paylaşımı tartışmaları alevlendirecek
Kavga gün boyu sosyal medyanın gündemine otururken, Koç'un hedefindeki Kütahyalı'dan karşı atak gecikmedi. Kütahyalı, Twitter hesabından tartışmaları alevlendirecek bir paylaşımda bulundu.

Kütahyalı, "Doktor bu neeee?" başlıklı paylaşımda Gülen cemaatinin organizasyonu olan 11. Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olan Koç Holding'e teşekkür eden cemaatin paylaşımına yer verdi.

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