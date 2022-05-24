F-35'lere ilişkin sürpriz açıklama: Türkiye'nin talebi Finlandiya ve İsveç ile...

Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye'nin F-35'lere ilişkin son talebinin doğrudan Finlandiya ve İsveç ile ilişkili olduğunu ifade etti.

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Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda (WEF) Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı. Anladığım kadarıyla bunlardan biri PKK ile diğeri ise silah ambargosu ile bağlantılı" diyen Stubb, Türkiye'nin F-35'lere ilişkin son talebinin ise doğrudan Finlandiya ve İsveç ile ilişkili olduğunu kaydetti.

Stubb, "Şimdi benim deneyimime göre bu konular çözüme kavuşturulabilir fakat bu kaygılarla ilgili gerekenler yapılmalı" şeklinde konuştu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya yaptığı başvurunun ardından üyeliğe kabul edilmesinin birlik için önemli bir katkı olacağını vurgulayan Stubb, "Biz, NATO ile son derece uyumlu ülkeleriz fakat Türkiye'nin kaygıları ciddiye alınmak zorunda. Bir çözüm bulacağımız konusunda umutluyum" ifadesini kullandı.

Stubb, Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklediğini hatırlatarak, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkiler her zaman çok iyi olmuştur" dedi.