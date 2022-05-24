Yunan profesörden şaşırtan Akdeniz mesajı: Türkiye ile anlaşmalıyız

YUNAN Profesör İonnis Mazis, Yunan hükümetine ABD ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Bizim Türkiye ile anlaşmamız ve Akdeniz'de birlikte petrol, doğal gaz çıkarmamız gerek" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE ile Yunanistan arasında süre gelen gerilim Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası yeni bir boyuta taşındı. Miçotakis'in ABD'den Türkiye'nin hakkı olan F-35 savaş uçaklarını kendileri için istemekle kalmayıp F-16 da verilmemesini istemesi bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki gördü ve Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye biri yok" dedi.

"ABD, Yunanistan'ın egemenliğini satacak"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi derinleştirmesi öngörülen bu gelişmelere rağmen iki ülkenin bölgede ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Yunan akademisyenler de var. Yunan televizyonunda açıklamalarda bulunan Profesör İonnis Mazis, "ABD, Rusya'ya karşı Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacak" iddiasında bulundu.

"Türkiye ile daha sıcak bir yaz geçireceğiz"

"Her seferinde Türklere, Makedonlara ve Arnavutlara karşı pazarlık kozu olarak sunuluyoruz" ifadelerini kullanan Mazis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 40 yeni F-16 ile mevcut F-16'ların modernizasyonu ve F-35 programına geri kabulünü istiyor. Almak istediği bu ve ne yazık ki alacağını sanmıyorum. Umarım bu ziyaret beni yanıltır ve tüm bunlar olmaz. Yaz sıcak ama jeopolitik olarak daha da sıcak bir yaz geçiriyoruz. Çünkü görüyorum ki Türkiye'nin yeni favorisi Alparslan (Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi) geliyor Girit'in güneyindeki yasa dışı ve mesnetsiz Türkiye-Libya anlaşması alanına gelip sondaj yapmak için. Burada kaçınılmaz olarak bazı tırmanışlarımız olacağını anlıyorsunuz. Bu tırmanışların nereye kadar ulaşacağını bilmiyorum. Ama 2020 yazında Oruç Reis ile gösterdiğimiz hoşgörünün aynı ölçüde olmayacağını hayal ediyorum.

"Türkiye'nin ABD'den baskı göreceğini sanmıyorum"

Yunan Başbakanı'nın ABD ziyaretinden sonra Türklerin baskı görmeyeceğinden endişe ediyorum. Ve yazın kendi işlerini yapacaklar ama burada konuşmayı bırakıyorum çünkü hepimizin beklediği bir turizm gerçeği var. Yunan iş insanları Ukrayna'daki savaş, pandemi ve sokağa çıkma yasağının açtığı bazı acılı yaraların kapatılmasını bekliyor.

"Türklerle kazan kazan politikasına geçmeliyiz"

Size gerçekleşmesi çok olası küçük bir hikaye anlatacağım. Burada hepimiz açız, peki mevduatları hareketsiz tutmak gerekli mi? Burada aç olan bizler, diğer taraftakilerde (Türklerde) ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biraz varken neden onları alıp yarı yarıya paylaşmayalım? Onları (Akdeniz'deki yer altı kaynakları) hiç kullanmamak daha mı iyi? Bu çok duyacağınız bir argüman olacak. Kazan kazan."