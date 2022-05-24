Cinsel temas uyarısı! DSÖ maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) üst düzey yetkilileri şu ana kadar yapılan araştırmaların hastalığın ana yayılma nedeninin cinsel ilişki olduğunu gösterdiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca maymun çiçeğini kast ederek, "Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir" dedi.

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Son günlerde maymun çiçeği virüsü vakalarının artması ve yayılması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz bitmemişken yeni bir pandemi endişesi ve korkusu yarattı. Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 130'u geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı ve yüksek ateş gibi semptomlar gösteren hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi.

"Deriden deriye temasla bulaşıyor"

Üst düzey DSÖ yöneticisi Maria Van Kerkhove, söz konusu hastalığın kontrol altına alınabileceğini söyledi. "Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapabiliriz" diyen DSÖ yöneticisi hastalığın şu ana kadar deriden deriye temas yoluyla bulaştığını söyledi. Kerkhove ayrıca mevcut vakaların hastalığı hafif atlattığını kaydetti.

Şu ana kadar yapılan araştırmaların hastalığın ana yayılma nedeninin cinsel ilişki olduğunu gösterdiği de açıklandı.

"Mutasyon riski yok"

DSÖ'nün çiçek hastalığı uzmanlarından Rosamund Lewis ise maymun çiçeğini kast ederek, "Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir" ifadelerini kullandı.