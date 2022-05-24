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Yatırımcıları üzecek kripto para uyarısı: Henüz dip görülmedi

Yatırımcıları üzecek kripto para uyarısı: Henüz dip görülmedi

Kripto para dünyasının önemli isimlerinden Richard Heart, Bitcoin ve Ethereum hakkında şoke eden öngörülerde bulundu. Ünlü yatırımcıya göre çalkantılı süreç henüz daha yeni başladı ve varlık fiyatlarında henüz dip görülmedi.

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Ethereum tabanlı bir kripto token olan Hex ve alternatif bir coin olarak tasarlanan PulseChain'in kurucusu olan Richard Heart, isabetli tahminleriyle dikkat çeken bir isim. 2019 yılında Bitcoin'in 60 bin dolara çıkacağını söylediğinde birçok kişi kendinin hayal görmekle suçlamıştı. Ancak Bitcoin sadece iki sene içinde 6 bin dolardan 60 bin dolara fırlayınca herkesin takdirini kazandı.

Business Insider'in sorularını yanıtlayan Heart, şimdi yine herkesi şaşırtacak bir tahminde bulundu. Ünlü yatırımcı dünyanın önde gelen merkez bankalarının enflasyonla mücadele için izlediği para politikalarının kripto para piyasasını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kripto para piyasalarında 4 mayısta başlayan çalkantının sadece başlangıç olduğunu söyleyen Heart, Bitcoin'in 30 bin dolardan 11 bin dolara gerilemesini beklediğini söyledi. Bitcoin'in 10 bin 600 ila 10 bin 350 seviyelerine kadar gerilemesini beklediğini söyleyen piyasa kurdu 11 bin doların alım için iyi bir seviye olacağı görüşünde.

Richard Heart, yatırımcılar açısından Ethereum'un daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu inanıyor. Ethereum'da beklediği dip seviyenin 750 dolar olduğunu anlatan ünlü yatırımcı kripto paranın geleceğine inanan ve para kazanmak isteyen varlık sahiplerinin 1000 dolar seviyesinden alım yapmasını öneriyor.

En bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 38 değer kaybederken rakibi Ethereum ise yüzde 47 kayba uğrayarak yatırımcılarını strese soktu.
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