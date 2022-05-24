Sürpriz isim! TFF'nin yeni başkanını Şansal Büyüka açıkladı

Nihat Özdemir'in istifası sonrası 16-17 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçim kararı alan Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) kimin koltuğa oturacağı merak konusu olurken, henüz resmi olarak aday biri çıkmadı. Vekaleten başkanlığı üstlenen Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un ismi başkan adaylığı için geçiyordu.

"Mehmet Büyükekşi seçilecek"

Deneyimli gazeteci Şansal Büyüka'dan flaş bir iddia geldi. Büyüka, Milliyet'te yer alan yazısında Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçileceğini ileri sürdü. Büyüka, "TFF'nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Büyükekşi, daha sonra Marmara Üniversitesinde ve İngiltere'de işletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. 24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası.

Halen;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce;

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.