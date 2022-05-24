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Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kaçmak, sizin işiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ortaya attığı iddiaya tepki gösterip, daha önce yaptığı bir açıklamayı hatırlattı ve 'Kaçmak, sizin işiniz' dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İlginç bir iddiada bulundu. "Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun." ifadelerini kullanan CHP lideri herkesi akşam yapacağı yayına davet etti. Toplu kaçış planı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma tüm gerçekleri biliyoruz belgeler elimizde." dedi.

Kaçmak, sizin işiniz!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise bu açıklamaya tepki gösterip CHP liderinin benzer bir açıklamayı yıllar önce de yaptığına vurgu yapıp 'kaçmak, sizin işiniz' dedi.

8 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalında "Yurt dışına kaçacak." demiş tehditler savurmuştu. Darbecilerin yanından elini kolunu sallayarak geçen ve kuyruğunu kıstırıp kahve yudumlayarak darbe girişiminin sonucunu bekleyen çapsızı millet tanıyor. Kaçmak, sizin işiniz.

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