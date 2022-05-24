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Büyük meydan okuma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

Büyük meydan okuma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberde Erdoğan'ın sözleri 'büyük meydan okuma' olarak nitelendirildi.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından, ABD Kongresinde Türkiye düşmanı konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'den Türkiye'nin hakkı olan F-35 savaş uçaklarını kendileri için istemekle kalmayıp F-16 da verilmemesini istemesine sert sözlerle yüklenmiş, "Benim için Miçotakis diye biri yok" demişti.

Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında manşetlere taşındı. Yunan Kathimerini gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiriakos Miçotakis'i ABD Kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle kişisel olarak suçladığını ve tonunu sertleştirdiğini yazdı. Kathimerini'deki analiz yazısında ise Erdoğan'ın sert hitabetine geri döndüğü ve ABD ile çetin bir pazarlık aradığı ileri sürüldü. Gazeteye göre karşı saldırıya geçen Türk lider, Yunanistan'a karşı tüm suçlamaları masaya yaydı.

Bir başka Yunan gazetesi To Vima'nın başlığı, "Erdoğan'dan aşırı saldırı" oldu. Gazete, Türkiye liderinin Yunanistan Başbakanı'na karşı zehir zemberek açıklamalar yaptığını belirtti.

"Büyük meydan okuma"
Yunan Ethnos gazetesi gelişmeyi, "Erdoğan'dan büyük meydan okuma" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Yunan Proto Thema gazetesi de benzer ifadelerle haberi görerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük meydan okuma" ifadelerini kullandı.

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