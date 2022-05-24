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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! Yüksek İstişare Kurulunda Türkiye'nin göç yönetimi görüşüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! Yüksek İstişare Kurulunda Türkiye'nin göç yönetimi görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.

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Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurul üyeleri toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda kurul üyeleri göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu.

Entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getiren kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini' ifade ettiği bildirildi.

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