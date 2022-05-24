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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesi ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin temasları kapsamında Ramallah'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Abbas’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli lideri Türkiye'ye davet etti.

İş birliğini geliştirecek 9 anlaşmaya imza atıldı
Bakan Çavuşoğlu, Ramallah ziyaretinde Abbas ile görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan, daha sonra Türkiye-Filistin Ortak Komitesi 2'nci toplantısına katıldı.

Toplantının ardından iki ülke arasında iş birliğini geliştirecek 9 anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye'de tüm kesimlerin Filistin meselesine hassasiyetinin yüksek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Mecliste en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki bu partiler üstü bir mesele. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu İsrail'de temaslarda bulunacak
Bakan Çavuşoğlu yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.

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