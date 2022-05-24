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Türkiye 24 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

Türkiye 24 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 136 bin 332 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı geçtiğimiz iki gün 1000'in altındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun bitmesi için üç gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında gelmesi gerektiğini belirtmişti.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 24 Mayıs 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 testi yapıldı, 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 697 bin 10 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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