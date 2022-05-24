Rusya'nın ağır kaybı! En yüksek rütbeli pilot Ukrayna'da öldürüldü

İNGİLTERE basını Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'nın çok önemli bir askeri kayıp daha verdiğini açıkladı. 2013 yılında ordudan emekli olan fakat savaş nedeniyle görevine dönen pilotun emekli Tümgeneral Kanamat Botashev olduğu açıklandı. Söz konusu ölüm Rusya Hava Kuvvetlerinin en yüksek rütbeli kaybı oldu.

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Yaklaşık üç aydır Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya, bugüne kadarki en yüksek rütbeli pilot kaybını yaşadı. Ukrayna ordusu tarafından Luhansk bölgesi üzerinde düşürülen Su-25 tipi savaş uçağının pilotunun emekli Tümgeneral Kanamat Botashev olduğu açıklandı.

İngiliz BBC'de yer alan habere göre tümgeneralin ölümü güvenlik nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç eski meslektaşı tarafından doğrulandı. Botashev'in Rusya'da ölümü bilinen en yüksek rütbeli pilot olduğu aktarıldı.

Rusya büyük kayıplar veriyor

1959 doğumlu Botashev'in 2013 yılında ordudan terhis edildiği ve geçmişte bir ceza davasında sanık sandalyesine oturduğu aktarılıyor. Rusya Savunma Bakanlığına göre Botashev gibi üst düzey bir pilotun eğitimi 10-12 yıl sürüyor ve yaklaşık 8 milyon dolara mal oluyor.

Ukrayna: 204 Rus askeri uçağı düşürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına göre işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 204 Rus askeri uçağı düşürüldü. Rus tarafı ise Ukrayna'nın basına yansıttığı rakamlar hakkında mart ayından bu yana herhangi bir yalanlama veya kayıplar için bilgi güncellemesi yapmıyor.