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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji dört kenti uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji dört kenti uyardı

DOĞU KARADENİZ'de Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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