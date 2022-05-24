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Denizli'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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DENİZLİ Valiliğinden yapılan açıklamada Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."

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