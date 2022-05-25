AK Partili isimlerden Kılıçdaroğlu'na peş peşe çok sert tepkiler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi.

Kurtulmuş açıklamalarında "Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti" dedi.

Kurtulmuş ayrıca Türk siyasetinde nefret ve saldırgan dilini kullanarak yalnızlaşan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylı konusunda kendisiyle ilgili artan şüphelere ve sorulara yanıt verip kendi tarafını konsolide etmek gayretinde olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş: Adaylığıyla ilgili şüpheler arttıkça...

Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, ''Bu tarz Türkiye siyasetini kirletiyor, bu dil zehirli. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Söylemleri tamamen FETÖ'vari bir söylemdir. Biz buradayız cumhurbaşkanımız burada. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti. Sürekli saldıran, sürekli nezaketsizlik dilini kullanan belkide kendisinin adaylığı ile ilgili şüpheler, sorular arttıkça kendi tarafını konsolide etmek için uğraştığı bir tavır içinde görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor

"Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor." diyen Çelik, "Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sinsi bir faaliyet yürüttüğünü ve bundan sonraki açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çelik, "Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor." diye konuştu.

"İç kaos oluşturmak istiyor"

"Kılıçdaroğlu, sistematik olarak aileyi hedef alan bir dil kullanılıyor. Bu siyaset değil, bir iftira kampanyası" diyen Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Ak Parti hukuki girişimlerde bulunacak"

Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iftiraların FETÖ kampanyası olduğunu belirten Çelik, "Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir." diye konuştu.

"Yanıldığı konuların haddi hesabı yok"

Çelik, sözlerinin devamında "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz." dedi.

Hamza Dağ: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, ''Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi... Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti? Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ eliyle CHP'ye musallat edilen, FETÖ'nün sözcülüğünü yapmak için CHP'nin başına atanmış, iliştirilmiş bir projedir.'' ifadelerine yer verdi.

Resul Kurt: Hiç komik değilsin Kılıçdaroğlu

AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt, Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyasına tepki gösteridi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurt , ''Şakacı seni! Ama hiç komik değilsin Kılıçdaoğlu. Yalanmatik icat oldu Mertlik bozuldu. Fetökopi belgelerle daha ne kadar iftira atmaya devam edeceksin.Söyle bakayım bu sefer fetökopileri eline kim tutuşturdu. Ama sende haklısın, yoksa bir dakika oturtmazlar seni o koltukta.'' dedi.

Ömer Çelik gün içinde de Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki göstermişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunana Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğunu dile getirirken "Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyası"

Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…dedi.

"Milletimiz kimin kaçtığını görmüştür"

Çelik, "Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.

Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." diye konuştu.

"Bu beyanlar başlarının dediklerinin kötü bir tercümesidir"

Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Ömer Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.

'Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız'

CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez.

Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz…