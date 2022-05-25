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İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı operasyon polisi görünce pencereden attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı operasyon polisi görünce pencereden attı

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmada 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bazı şüpheliler gözaltında...

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İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.

Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

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