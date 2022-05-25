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Anadolu Efes, play-offta yarı finalde

Anadolu Efes, play-offta yarı finalde

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka’yı 83-68’lik skorla mağlup edip seride durumu 2-1’e getirerek, yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

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Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğini Bryant ve Micic'in etkili oyunuyla Anadolu Efes 28-18 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kuran Pınar Karşıyaka, farkı azaltsa da soyunma odasına ev sahibi ekibin 45-42 üstünlüğüyle gidildi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, Colson'ın sayısıyla 48-48 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın üçlüğüyle son bölüme 64-59 galip girdi. Son çeyrekte Larkin'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-68 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Öte yandan, Anadolu Efes'in ikinci THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için özel tasarımla hazırlanan bayrak, karşılaşma öncesi düzenlenen törenle Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil

Anadolu Efes: Micic 18, Beaubois 8, Bryant 13, Moerman 6, Pleiss 13, Larkin 18, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 5, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2

Pınar Karşıyaka: Tyus 6, Taylor 12, Roll 17, Colson 13, M'Baye 15, Mahir Ağva 5, Can Korkmaz, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Ali Efe Barış

1. Periyot: 28-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 64-59

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