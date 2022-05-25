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AK Parti seçim strateji ekibinden kira çıkışı: Müdahale edilemez

AK Parti seçim strateji ekibinden kira çıkışı: Müdahale edilemez

AK Parti en çok eleştirildiği konu olan ekonomi yönetimiyle ilgili harekete geçti. Seçim stratejisi ekibinin son toplantısında ele alınan konularda kira fiyatlarına müdahale de var.

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AK Parti yönetimi, ekonomiyle ilgili son gelişmeler, hayat pahalılığı, para politikası ve enflasyonla mücadele konularında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den bilgi alacak.

AK Parti kulislerinde bir süredir, yeni ekonomi modeline yönelik endişe ve eleştiriler dile getiriliyordu. Edinilen bilgilere göre bu konu, AK Parti Genel Merkezi bünyesinde, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim stratejisi ekibinin son toplantısında da gündeme geldi.

Toplantıda geçim sıkıntısı, fiyat artışları ve enflasyon konusunda yapılması gerekenler ve öneriler değerlendirildi. Strateji ekibi tarafından, önceliğin enflasyonla mücadeleye verilmesi gerektiği ve para politikasına yönelik yeni adımların atılmasına yönelik görüşler dile getirildi.

Tartışılan bu önerilerin değerlendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir sonraki toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı. Nebati’nin önümüzdeki günlerde AK Parti seçim strateji ekibinin yapacağı toplantıya katılacağı ve yeni ekonomik modelle ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi. Toplantıda strateji ekibi de kendi görüş ve önerilerini anlatacak.

Kiralara müdahale serbest piyasaya aykırı
Strateji ekibinin toplantısında, kiralara müdahale ve belli ürünlere sabit fiyat uygulaması gibi öneriler de masaya geldi. Bu önerilerin serbest piyasa ekonomisinin mantığına aykırı olduğuna, girdi fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda ev fiyatlarına veya kiralara müdahale edilemeyeceğine dikkat çekiliyor.

Toplantılarda “Eğer inşaat girdi fiyatlarına müdahale etmiyorsanız, ev fiyatlarına da edemezsiniz. Kamu olarak yapılacak tek şey, kamu alanındaki fiyatları belirlemek, en fazla TOKİ’nin yapacağı evlerin uygun fiyatla satılması şeklinde bir adım olabilir” değerlendirilmesi yapıldı. AK Parti kaynakları, Nebati ile yapılacak toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.

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