BIST 2.375
DOLAR 16,19
EURO 17,32
ALTIN 966,70
HABER /  EKONOMİ

Türkiye bu yaz buğday sıkıntısı yaşayacak mı? Bakan Vahit Kirişçi'den açıklama

Türkiye bu yaz buğday sıkıntısı yaşayacak mı? Bakan Vahit Kirişçi'den açıklama

Küresel buğday krizinin bu yaz için korkutan durumlar yaşatacağı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin buğday üretimi ile ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirterek “Çünkü şu anda buğday hasadı başladı. Yani bu zamana kadar hasadın olmadığı dönemde olmayan bir krizin şimdi hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamsız” dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıla göre bu seneki buğday rekoltesinin daha fazla olduğunu hatırlatarak “Şu ana kadar bizim rakamlarımızı anormal düzeyde etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye tarafına dolu yağdı. Ankara'da anormal bir yağış oldu. Türkiye genelinde yağışları takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz sıkıntı yok. Dünya bir tedirginlik içerisinde” diye konuştu.

Üreticinin aleyhine bir durum yok
Buğday fiyatlarıyla ilgili olarak piyasanın takip edildiğini anlatan Bakan Kirişci “Üretici aleyhine bir durum yok, lehine bir durum var. Biz bakanlık olarak öncelikle üreticiyi korumak zorundayız. Sonra da dönüp hem üreticiyi hem tüketiciyi birlikte düşünmek durumundayız. Şu aşamada ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin bir memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hâkim” değerlendirmesini yaptı.

Hasadı yapılacak ürünler var
Ukrayna’nın elinde bulunan stoklarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vahit Kirişçi şöyle konuştu: 1-1,5 milyon ton mısır stokları var. O mısır ABD’lileri ve Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizi de heyecanlandırıyor ama bizde de 1-1,5 hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı bu kadar yaklaşmış veya hasat dönemine girmiş ürünler için bunlarla ilgili problem olacağını düşünmek doğru değil.

Gübre kullanımı azaldı
Sonbaharda üreticilerin, gübre fiyatları yüksekliği nedeniyle gübre kullanımında bir iştahsızlık olduğunu aktaran Bakan Kirişci “Bu iştahsızlığın ‘verime bir yansıması olabilir’ diye düşünebiliriz. Ama onu telafi edecek olan da yağışlardır. Geçtiğimiz yıla göre yıllık yağış daha iyiydi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Para ve finans uzmanı Aysun Mercan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu dairesini sattı
Para ve finans uzmanı Aysun Mercan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu dairesini sattı
Hulusi Akar komutanlarla sıfır noktasında Pençe Kilit'te son durum 100'ü geçti
Hulusi Akar komutanlarla sıfır noktasında Pençe Kilit'te son durum 100'ü geçti
İYİ Parti'den istifa edip Zafer Partisi'ni kuran İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa edip Zafer Partisi'ni kuran İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti'ye katılıyor
25 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-hangi iller var?
25 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-hangi iller var?
Evlilik masrafları dudak uçuklattı taksit artırılsın çağrısı
Evlilik masrafları dudak uçuklattı taksit artırılsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak! Detaylar belli oldu işte fahiş kiraya karşı çözümler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak! Detaylar belli oldu işte fahiş kiraya karşı çözümler
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı operasyon polisi görünce pencereden attı
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı operasyon polisi görünce pencereden attı
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz'den AYM’ye başvuru
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz'den AYM’ye başvuru
Bağcılar’da feci olay! 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Bağcılar’da feci olay! 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti