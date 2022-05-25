Türkiye bu yaz buğday sıkıntısı yaşayacak mı? Bakan Vahit Kirişçi'den açıklama

Küresel buğday krizinin bu yaz için korkutan durumlar yaşatacağı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin buğday üretimi ile ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirterek “Çünkü şu anda buğday hasadı başladı. Yani bu zamana kadar hasadın olmadığı dönemde olmayan bir krizin şimdi hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamsız” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıla göre bu seneki buğday rekoltesinin daha fazla olduğunu hatırlatarak “Şu ana kadar bizim rakamlarımızı anormal düzeyde etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye tarafına dolu yağdı. Ankara'da anormal bir yağış oldu. Türkiye genelinde yağışları takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz sıkıntı yok. Dünya bir tedirginlik içerisinde” diye konuştu.

Üreticinin aleyhine bir durum yok

Buğday fiyatlarıyla ilgili olarak piyasanın takip edildiğini anlatan Bakan Kirişci “Üretici aleyhine bir durum yok, lehine bir durum var. Biz bakanlık olarak öncelikle üreticiyi korumak zorundayız. Sonra da dönüp hem üreticiyi hem tüketiciyi birlikte düşünmek durumundayız. Şu aşamada ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin bir memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hâkim” değerlendirmesini yaptı.

Hasadı yapılacak ürünler var

Ukrayna’nın elinde bulunan stoklarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vahit Kirişçi şöyle konuştu: 1-1,5 milyon ton mısır stokları var. O mısır ABD’lileri ve Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizi de heyecanlandırıyor ama bizde de 1-1,5 hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı bu kadar yaklaşmış veya hasat dönemine girmiş ürünler için bunlarla ilgili problem olacağını düşünmek doğru değil.

Gübre kullanımı azaldı

Sonbaharda üreticilerin, gübre fiyatları yüksekliği nedeniyle gübre kullanımında bir iştahsızlık olduğunu aktaran Bakan Kirişci “Bu iştahsızlığın ‘verime bir yansıması olabilir’ diye düşünebiliriz. Ama onu telafi edecek olan da yağışlardır. Geçtiğimiz yıla göre yıllık yağış daha iyiydi” dedi.