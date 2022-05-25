Son günlerin konuşulan isimlerinden biri olan Ezgi Mola, Batman'da İpek Er, adındaki genç bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu olay sonrasında şaşırdık mı diye soran Ezgi Mola'nın Musa Orhan hakkında yazdıkları merak etti. Peki nedir Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir Ezgi Mola ne dedi tweeti ne yazdı?

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Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir, Ezgi Mola Musa Orhan'a twitter'da ne yazdı soruları merak konusu oldu. Uzun süredir gündemde olan birçok ünlü ismin de Ezgi Mola'ya destek olduğu davada Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı şaşırdık mı, ben hiç şaşırmadım diyen Ezgi Mola'nın ne yazdığı ve Musa Orhan merak konusu oldu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.

Uzlaşmayı kabul etmedi: Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mola, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yargılama' usulü kapsamında 65 gün karşılığı 5 bin 200 TL adli para cezasını kabul etmeyince yargılama başladı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Mola’nın avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talebi reddedildi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Ezgi Mola’nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Mola, "Katılanı tanıman. Bu söylemin sadece tecavüzcü ve buna potansiyeli olan kişilerdir. Basında çıkan haberi kim okusa aksi halde bir fikre sahip olmayacağı için ben de benden önce söyleyen yüz binlerce kişiyle aynı fikirdeyim. Burada bir yanılmaca varsa bu da basının yönlendirmesidir. Çıkan haberlere bakıldığında herkes aynı şeyi düşünecektir. Beratimi talep ediyorum" dedi.

Ezgi Mola'nın avukatları da beraat talep ederken, Musa Orhan'ın avukatı, sanığın indirim hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararını verdi: Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Mola, "Davanın açılma aşamasında uzlaşmacı tarafından arandım; davacının 50 bin lira karşılığında davasından vazgeçeceği söylendi. Ben bunu kabul etmedim. Paylaşımım öncesi adli tıp raporuna göre tecavüzün gerçekleştiği yönünde haberler yapıldı. Tecavüzcülerin salınmaması için bu paylaşımı yaptım. Herkes ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımının sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan vardı. Biz birbirimize destek olmalıyız. Kim olsa aynı şekilde davranırdım. Ortada mağduriyet bulunmaktadır. Ben de sanatçı olarak sesimi duyurdum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ezgi Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi. Paranın 4 eşit taksitte ödenmesine hükmedilerek, kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.