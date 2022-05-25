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Erdoğan yurt dışına mı kaçacak? Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Fehmi Koru cevap verdi

Erdoğan yurt dışına mı kaçacak? Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Fehmi Koru cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ve çevresinin kaçmak için ABD'ye para transfer ediyor' iddiasıyla ilgili yazı kaleme alan Fehmi Koru, "CHP liderinin dile getirdiği iddialar, sunulduğu kadarıyla havada kalıyor." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun iktidar mensuplarının ABD'ye kaçma planları içinde olduğu iddiası tartışılmaya devam ediyor. 

Kılıçdaroğlu'nun suçladığı vakıflardan TÜRGEV, gönderilen paraların bağış olduğu, önümüzdeki yıl New York'ta açılması planlanan Türk öğrencilerinin yurt binası inşaatı için gönderildiğini açıkladı. 

Açık kaynaklardan herkesim ulaşabileceği bilgiler
Yapılan açıklamada "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesi" eleştirildi.

Kurulan paravan vakıf aracılığıyla ABD'ye 1 milyar lira transfer edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yazar Fehmi Koru, köşe yazısında değerlendirdi:

"O bağı kurabilmek için daha ele avuca gelen irtibatlar ve bunu sağlayacak belgeler gerekir"
"Önümüzdeki seçimde de daha önce defalarca tekrarlanmış uygar ve demokratik davranıştan farklı bir yolun izleneceğini sanmak için herhangi bir sebep göremiyorum.

Muhalefet kazanırsa iktidarda bulunanlar yerlerini onlara bırakmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Aksine beklentilere hak vermeyi gerektirecek elle tutulur bir gerekçe yok.

Kaçma adresi olarak düşünülebilecek ülkeler de ülkelerinde barınamayacak duruma gelmiş olan politik kadrolara kucak açmada istekli davranmıyor günümüz dünyasında. Bu anlamda da ‘kaçma’ fiilini akla getirecek senaryolar için geçerli bir zemin bulunmuyor.

Bu yönleriyle, CHP liderinin dile getirdiği iddialar, sunulduğu kadarıyla havada kalıyor.

CHP lideri daha önce bağımsız bir yabancı gazeteci grubunun didik didik inceleyerek haberleştirdiği ‘Man adası belgeleri’nden Türkiye’yi ilgilendiren iddiaları ele alıp dile getirdiğinde de şiddetli itirazlara ve aşırı tepkilere maruz kalmıştı. Hakkında açılan tazminat davalarından çıkan mahkumiyet kararının bir üst mahkeme tarafından bozulması Kılıçdaroğlu’na bu yeni iddialar için cesaret vermiş gibi.

Ancak yurt yapımına yönelik iddialar ile kaçma hazırlığı yakıştırması arasında illiyet bağı kurabilmek pek kolay değil. O bağı kurabilmek için daha ele avuca gelen irtibatlar ve bunu sağlayacak belgeler gerekir.

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