CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı sözleri yıllar önce FETÖ'nün kanalında da söylemiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğu iddiasının ilk olmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan kanalı Samanyolu Haber'de, "Recep Tayyip Erdoğan kaçsa da ülkeye getirip yargılayacağız" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine cevap veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz hatırlatmasında bulunarak, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.