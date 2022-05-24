BIST 2.379
DOLAR 16,05
EURO 17,24
ALTIN 961,12
GÜNCEL

Kuran kursunda skandal görüntü! Çocukları sopayla döven kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerde, kursta görevli A.T isimli kişinin bir çocuğa bağırıp eline ve yüzüne sopayla peş peşe vurduğu görülüyor. Çocuk, A.T'den aldığı sopa darbeleriyle ağlarken diğer çocukların da şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından A.T. Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eyyubiye Müftülüğü Personel Şefi Yusuf Denizhan, görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtirken, olayı öğrenir öğrenmez müdahil olduklarını ve müftülük görevlilerini kursa yolladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Denizhan, kursun Diyanet'e bağlı olmadığını, bölgede kuruma bağlı kız ve erkek Kuran kurslarının zaten var olduğunu ifade etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan saat 22.00'de görüşürüz dedi neyi açıklayacak kaçış planı varmış
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan saat 22.00'de görüşürüz dedi neyi açıklayacak kaçış planı varmış
Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ kavgasının tamamı : Zekeriya Öz'ün heykelini dikiyordun
Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ kavgasının tamamı : Zekeriya Öz'ün heykelini dikiyordun
Celal Şengör Hazreti Musa diye biri yok Hz. İbrahim masal! Fatih Altaylı Celal girme dedi ama...
Celal Şengör Hazreti Musa diye biri yok Hz. İbrahim masal! Fatih Altaylı Celal girme dedi ama...
Kazılmış mezar görünce öyle bir tepki verdi ki Twitter yıkıldı! Bülent Ersoy'un endişeli sözleri şaşırttı
Kazılmış mezar görünce öyle bir tepki verdi ki Twitter yıkıldı! Bülent Ersoy'un endişeli sözleri şaşırttı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tepkisi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tepkisi
Fatih Erbakan: İkinci tura kalırsa Erdoğan'a destek olmayacağız
Fatih Erbakan: İkinci tura kalırsa Erdoğan'a destek olmayacağız
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 27. bölüm fragmanı (Sezon finali)
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 27. bölüm fragmanı (Sezon finali)
FOX'un İyilik dizisi 5. bölüm fragmanı
FOX'un İyilik dizisi 5. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 23. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 23. bölüm fragmanı
Dişleriyle eşinin jartiyerini çıkardı! Düğünde herkesi şaşırtan anlar: Travis Barker Kourtney Kardashian evlendi
Dişleriyle eşinin jartiyerini çıkardı! Düğünde herkesi şaşırtan anlar: Travis Barker Kourtney Kardashian evlendi