Kuran kursunda skandal görüntü! Çocukları sopayla döven kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde, çocuklara şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerde, kursta görevli A.T isimli kişinin bir çocuğa bağırıp eline ve yüzüne sopayla peş peşe vurduğu görülüyor. Çocuk, A.T'den aldığı sopa darbeleriyle ağlarken diğer çocukların da şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından A.T. Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eyyubiye Müftülüğü Personel Şefi Yusuf Denizhan, görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtirken, olayı öğrenir öğrenmez müdahil olduklarını ve müftülük görevlilerini kursa yolladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Denizhan, kursun Diyanet'e bağlı olmadığını, bölgede kuruma bağlı kız ve erkek Kuran kurslarının zaten var olduğunu ifade etti.