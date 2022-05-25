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İngiltere onayladı Chelsea resmen el değiştirdi

İngiltere onayladı Chelsea resmen el değiştirdi

İngiltere, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait olan Chelsea futbol kulübü için ABD'li Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyumun 5,3 milyar dolarlık teklifini onayladı.

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Chelsea futbol kulübünün ABD’li yatırımcı Todd Boehly liderliğinde bir konsorsiyuma satışının onaylanması ile yaklaşık 20 yıldır Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait olan kulüp resmen el değiştirdi.

4,25 milyar sterlinlik (5,3 milyar dolar) satışın onaylanması, Ukrayna işgali sonrası Mart başlarında başlayan ve Abramoviç’in yaptırımlar nedeniyle kulübü satmak zorunda kalmasına neden olan çalışanlar ve taraftarlar için belirsizlik sürecini sona erdirecek.

O tarihten beri Chelsea 31 Mayıs’ta sona erecek özel bir lisans altında faaliyet gösteriyordu. Kulübün satış sürecini ABD bankası Raine Group yönetirken birçoğu ABD’den olmak üzere birçok teklif değerlendirilmişti.

ABD’de LA Dodgers’ın da sahibi olan Ted Boehly’nin teklifinin onaylanmasıyla 20 İngiliz takımının mücadele ettiği Premier League'de takımların yarısından fazlası ABD sermayesinin kontrolüne geçmiş oldu. Buna “Büyük Altılı” olarak bilinen takımlardan Arsenal FC, Chelsea, Liverpool FC ve Manchester United FC de dahil.

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