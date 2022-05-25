ABD'de 18'i çocuk 21 kişinin öldüğü saldırıyı yapan bakın kim çıktı! 18 yaşında ve liseli...

AMERİKA'nın Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk olmak üzere 21'e yükseldi. Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğini açıkladı. Saldırgan 18 yaşındaki bir lise öğrencisi çıktı.

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Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olayda yaralananların hastaneye kaldırdığı ve 66 yaşındaki bir kadın ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Katil lise öğrencisi çıktı

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un 18 yaşında olduğu ve polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı. Texas Valisi Greg Abbott, ölü olarak ele geçirilen 18 yaşındaki saldırganın Uvalde Lisesi’nde eğitim aldığını açıkladı. Abbott, saldırganın bir araçtan inerek okula girdiğini ve etrafa ateş açtığını söyledi. Saldırı başladığı sırada yakınlarda bulunan bir sınır polisinin hızlıca olay yerine gittiği ve saldırganı vurarak öldürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi

21 kişinin öldüğü saldırı sonrasında Beyaz Saray’daki bayrakların yarıya indirildiği bildirildi. Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin de durumun çok kötü olduğunu belirterek çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı. Okulda yaklaşık 600 öğrenci bulunuyordu.

ABD Başkanı Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ben artık bu konudan yoruldum"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı. Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.