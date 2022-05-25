George Soros'tan Davos'ta korkutan savaş açıklaması: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sağ çıkılmaz

Macar Yahudisi Amerikalı milyarder George Soros, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta yaptığı açıklamada yine dünyayı karıştıracak olaylardan söz etti. Putin'in devrilmesinin gerekliliğinden söz eden Soros üçüncü dünya savaşının çıkabileceğini söyledi.

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91 yaşındaki George Soros, Putin'in zayıf hale geldikçe daha öngörülemez olduğunu savundu. George Soros, dünyanın yeni bir savaşla karşı karşıya kalabileceği tahmininde bulundu. Macar asıllı ABD'li iş insanı George Soros, Davos'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşını, "açık toplumlar ile yükselişte olan Çin ve Rusya gibi kapalı toplumlar arasındaki geniş ölçekli mücadelenin parçası" olarak niteledi.

Üçüncü dünya savaşı açıklaması

Ukrayna savaşına işaret eden George Soros, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir." dedi. Yahudi asıllı milyarder George Soros, "Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu, Putin'i bir an önce devirmek. İşin özü bu." ifadelerini kullandı.

Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor

Putin'in, saldırının bir hata olduğuna inandığını ve ateşkes görüşmesine hazırlandığını ifade eden Soros, "Ancak ateşkes ulaşılamaz çünkü ona güvenilemez. Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor." diye konuştu.

Putin'in doğalgazı kapatabileceği ihtimalini Avrupa Birliği'nin anlaması gerektiğini dile getiren Soros, "Sonucu tahmin edemiyorum ama Ukrayna'nın kesinlikle savaşma şansı var." şeklinde ifadeye yer verdi.

Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı suçlamalar

Reuters'ın haberine göre, Rus lider, ABD'nin Ukrayna'yı NATO'nun genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit etmek için "kullandığını" ve Moskova'nın "Rusça konuşan insanların zulmüne karşı savunmada" olduğunu söylüyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bu gerekçeleri egemen bir ülkeye saldırmak için "temelsiz bahaneler" olarak değerlendiriyor.