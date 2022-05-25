25 Mayıs altın ve dolar çılgınlığı! Altın düşer mi dolar euro artar mı İslam Memiş açıkladı

Dolar ve euro kaç lira? : Altın fiyatlarını da ateşleyen dolar ve euro bugün de yükselişine devam ediyor. Saat 11.00 itibariyle dolar kuru 16.30, euro ise 17.43 lirada. Dolar ve euroda uzmanlar bugün bir düşüş beklentisinde değil. Analistler “Kabine toplantısında ekonomi ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Enflasyona endeksli borçlanma ile ilgili gelişme olmaması, kuru yeniden 16 seviyesinin üzerine taşıdı. Bir sonraki kabine toplantısı 6 Haziran’da. Kısa vadede enflasyona endeksli borçlanma aracının detaylarıyla ilgili belirsizlik TL’de kırılganlığa yol açabilir” uyarısında bulundu. Peki bundan sonra ne olur? Dolar kaç liraya olur, altın fiyatları kaç liraya kadar çıkar? Yabancı altın uzmanları ile İslam Memiş'ten gelen son açıklamalar şöyle: