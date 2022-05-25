25 Mayıs altın ve dolar çılgınlığı! Altın düşer mi dolar euro artar mı İslam Memiş açıkladı
25 Mayıs 2022 çarşamba günü saat 11.00 itibariyle gram altın 970 lira dolar kuru 16.30 lirada. Hem altın hem de dolar kurundaki yükseliş devam ediyor. Peki altın ve dolar daha da artar mı yatırımcı için alım fırsatı ortaya çıkar mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklındaki soruyu yanıtladı.
Para piyasalarındaki yangın 25 Mayıs 2022 çarşamba günü de tam gaz devam ediyor. Dolar, euro ve gram altındaki yükseliş ateşi henüz sönmüş değil. Gram altın 970 lirayı görürken dolar kuru da 16 liranın üstündeki yolundan dönmüş değil. Peki altın ve dolar almak isteyenler için bu rakamlardan alım yapmak karlı mı? Altın ve dolarda alım fırsatı verecek düşüşler olur mu? Yabancı altın uzmanları ne diyor? Para ve altın uzmanı İslam Memiş son rakamlar üzerinden yatırımcıya tavsiyelerini sıraladı. İşte 25 Mayıs 2022 çarşamba günü saat 10.00 itibariyle altın, dolar ve euro kuru ile bundan sonra ne olur sorusunun yanıtı?
Altın fiyatları yükselişte: Gram altının fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Gram altının fiyatı saat 11.00 itibariyle 970 lirayı gördü. Çeyrek altın 1.579 liradan satılıyor. Yarım altının fiyatı 3.159, tam cumhuriyet altını ise 6.302 lira. 24 ayar bileziğin gramı 907 lira, gremse altın ise 15.838 lira.
Dolar ve euro kaç lira? : Altın fiyatlarını da ateşleyen dolar ve euro bugün de yükselişine devam ediyor. Saat 11.00 itibariyle dolar kuru 16.30, euro ise 17.43 lirada. Dolar ve euroda uzmanlar bugün bir düşüş beklentisinde değil. Analistler “Kabine toplantısında ekonomi ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Enflasyona endeksli borçlanma ile ilgili gelişme olmaması, kuru yeniden 16 seviyesinin üzerine taşıdı. Bir sonraki kabine toplantısı 6 Haziran’da. Kısa vadede enflasyona endeksli borçlanma aracının detaylarıyla ilgili belirsizlik TL’de kırılganlığa yol açabilir” uyarısında bulundu. Peki bundan sonra ne olur? Dolar kaç liraya olur, altın fiyatları kaç liraya kadar çıkar? Yabancı altın uzmanları ile İslam Memiş'ten gelen son açıklamalar şöyle:
Yabancı uzmanların altın görüşü : Küresel altın fiyatları dolar endeksinin 105 seviyesinde 101 bandına kadar düşmesiyle yükseldi. Kıdemli emtia analisti Tapan Patel ''Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve yüksek enflasyonun desteğiyle halen üst aralıkta işlem görüyor'' ifadelerini kullandı. Altın uzmanı Jigar Trived ise altın değerlendirmesini ''Dolar endeksindeki zayıflık ve ABD Hazine tahvillerinin son zamanlardaki yüksek seviyelerinden gerilemesi altın için destekleyici bir ortam sağladı'' şeklinde yaptı. Uzmanlar teknik olarak, 1868 doların üzerindeki bir kırılma, 1885 dolar ve 1900 dolara doğru bir hareketi tetikleyebileceğini ifade etti.