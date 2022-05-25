Maymun çiçeğine karşı Avrupa panikte! Aşı stoklamaya başladılar

Maymun çiçeği hastalığının salgına dönüşme tehlikesi üzerine birçok ülke aşı stokunu gözden geçirmeye başladı.

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Salgına karşı önlemleri arttıran Almanya maymun çiçeği hastalığına yakalananların temaslılarını aşılamak için hazırlıklı olmak amacıyla Bavarian Nordic tarafından üretilen çiçek aşısından 40 bin doz sipariş etti.

Aşı Avrupa'da Imvanex, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Jynneos adıyla satılıyor. Jynneos hem çiçek hem de maymun çiçeği hastalığına karşı onaylı, Imvanex'in ise yanızca çiçek hastalığına karşı onayı bulunuyor, ancak endikasyon dışı kullanımda maymun çiçeği hastalığı için de kabul ediliyor.

Aşı siparişiyle ilgili bilgi veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach "Eğer hastalık daha da yayılırsa, şu anda önermiyoruz ama gerek duyulması halinde temaslıların aşılanması için hazırlıklı olmak istiyoruz" dedi.

Maymun çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini ve yeni bir pandeminin başlangıcına işaret etmediğini belirten bakan, erken müdahelenin virüsün toplum içinde daha da yerleşmesini önleyeceğinin altını çizdi.