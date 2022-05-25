Uzun süredir bekleniyordu ve sonunda geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar açıkladı o güne dikkat!

Prof. Orhan Şen de beklenen sıcaklıklara ilişkin bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Hafta sonuna doğru İç Ege Akdeniz bölgesinde 35 C'nin üzerine çıkacak. İzmir 37, Aydın 40, Antalya 36, İstanbul 30 C ye ulaşır. Önemli bir yağış görünmüyor. Yerel yağışlar olabilir.