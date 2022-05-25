Uzun süredir bekleniyordu ve sonunda geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar açıkladı o güne dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklık artıyor, Kıyı Ege'de ise mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Öte yandan bugün bazı şehirlerde sağanak yağış da görülecek. İşte bölge bölge son durum...
Afrika sıcaklıkları bir anda bastıracak. Hafta sonu deniz sezonu açılıyor. Meteoroloji ve uzman isim Orhan Şen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul ve Antalya'da sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak.
25 Mayıs sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon
Prof. Orhan Şen de beklenen sıcaklıklara ilişkin bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
Hafta sonuna doğru İç Ege Akdeniz bölgesinde 35 C'nin üzerine çıkacak. İzmir 37, Aydın 40, Antalya 36, İstanbul 30 C ye ulaşır. Önemli bir yağış görünmüyor. Yerel yağışlar olabilir.
Bugün itibari ile Afrika üzerinden sıcaklıkların yurda giriş yaptığı hafta sonu İstanbul dahil pek çok kentte 30 derecenin üzerinin görüleceği konuşuluyor.